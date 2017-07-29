لقاء موسع في برقايل ناقش المشاكل والحاجات وسبل تخفيف ضغط النزوح on July 29, 2017

عقدت ” جمعية الحداثة” في صالون “الملتقى” التابع لها في بلدة برقايل، لقاء موسعا ضم فاعليات بلدية واجتماعية وشبابية مختلفة من اللبنانيين والنازحين السوريين، ضمن فعاليات مشروع “جلسة” الذي تنفذه الجمعية في عكار بدعم من جمعية “البحث عن أرضية مشتركة”.

وبحث المجتمعون مشاكل البلدة واحتياجاتها. كما تداولوا في مبادرات ومشاريع إنمائية تسهم في تخفيف الضغط الاجتماعي والمعيشي الذي تسبب به النزوح السوري. وتم طرح أفكار متنوعة حول معالجة مشاكل المياه والكهرباء ومواجهة الظروف الطارئة.

وأعلن المجتمعون وضع “خطة عمل مبدئية لتنفيذ مبادرات إنمائية تضع حلولا لبعض الحاجات الملحة، وتساهم في خلق مساحة مشتركة بين أطياف المجتمع كافة وتدعم وحدة الصف، وتوحد الجهود بين المضيف اللبناني واللاجئ السوري في خدمة الشأن العام وتعزيز دعائم الاستقرار الأمني والإجتماعي”.

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