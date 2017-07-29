قتال الجيش يمثّل كل الشعب.. مصادر “القوات”: جرود رأس بعلبك لبنانية فيما جرود عرسال لبنانية و سورية on July 29, 2017

وقالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” إنّ “معركة جرود رأس بعلبك تختلف عن معركة جرود عرسال في الشكل والمضمون:

ففي الشكل، جرود رأس بعلبك هي جرود لبنانية، فيما جرود عرسال مثلثة الأضلع بين لبنانية ولبنانية – سورية وسورية. وبالتالي، لا يمكن للدولة اللبنانية ان تدخل في مواجهة على ارض سورية وتقاتل إلى جانب الجيش السوري المعزول سوريا وعربيا ودوليا، لا سيما انّ هذا الجيش كان أوّل مَن باشَر بالمعركة من خلال طيرانه ومدفعيته. فالمعركة في جرود عرسال لم تكن للأسباب المذكورة جائزة إطلاقاً لدخول الجيش اللبناني الذي كان يوفّر الحماية المطلوبة للحدود على أكمل وجه.

وفي المضمون، قتال الجيش اللبناني يمثّل كل الشعب اللبناني، وهو يقاتل دفاعاً عن لبنان والحدود اللبنانية والمصلحة اللبنانية العليا، فيما قتال “حزب الله” هو قتال فئوي حتى لو استفاد لبنان هذه المرة على هامشه وبشكل استثنائي، لأنّ الهدف الأساس لقتال الحزب تحقيق المصلحة العليا للمحور الذي ينتمي إليه، وكل معاركه تندرج في سياق مصلحة محور الممانعة لا المصلحة اللبنانية”.

واكدت المصادر “انّ كل الشعب اللبناني يقف صفاً واحداً خلف الجيش اللبناني الذي وحده يحمي السيادة الوطنية، والدولة لا يمكن ان تستعيد فعاليتها إلّا بحصرية السلاح داخلها”.

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