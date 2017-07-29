غاريوس: ما يجري في عرسال ليس سببا لعدم إجراء الانتخابات الفرعية on July 29, 2017

أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” ناجي غاريوس، أن “ما يجري في عرسال ليس سببا لعدم إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، وفي كل الأحوال الامر برسم وزارة الداخلية”، مضيفا إن وزير الداخلية والبلديات نهاد الشنوق “سيطرح الموضوع في مجلس الوزراء”، ومشددا في هذا الاطار على أن “وزراء التيار الوطني الحر سيصوتون لمصلحة إجراء الانتخابات لأن أبناء التيار يؤمنون بكلمة الشعب”.

وقال في حديث تلفزيوني إن “هناك أصواتا تسأل عن جدوى الانتخابات الفرعية ما دامت ستحصل انتخابات في الـ 2018، والرد عليها يكون أن الاحتكام إلى الدستور هو الأساس”، مستطردا “نحن نريد أن نسير بما ينص عليه الدستور، الذي هو واضح جدا في هذا الاطار”.

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