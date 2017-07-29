حداد هنأ الجيش بعيده: فرحتنا لن تكتمل إلا بعودة الجنود المختطفين والقضاء على الفاسدين on July 29, 2017

هنأ رئيس “هيئة التضامن السرياني الديموقراطي” الصحافي جوي حداد، في بيان، “الجيش اللبناني، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، لا سيما قائد الجيش العماد جوزاف عون، بالعيد الـ 72 للجيش”.

وقال: “تمر علينا ذكرى عيد الجيش والبهجة تعترينا، والفرح يملأ قلوبنا، الجيش في عيده يقهر الارهاب ويسحقه في معركة جرود عرسال الأخيرة، ويقف سدا منيعا في وجه المجموعات الارهابية التكفيرية ويمنع تمددها إلى الداخل اللبناني”.

أضاف: “كلنا أمل ان يحل ملف العسكريين المختطفين لدى داعش، ففرحتنا لن تكتمل إلا بعودة هؤلاء الجنود الأبطال إلى ذويهم ووطنهم ومؤسستهم”.

وتابع: ” في هذه المناسبة، نؤدي تحية إكبار وإجلال لجيشنا العظيم والوفي لبلده، وننحني أمام تضحياته وعطاءاته ونضاله. وإن الوفاء الحقيقي لتضحيات شهداء الجيش اللبناني وجروح جرحاه، يكون بالعمل لبناء دولة حديثة مدنية ديموقراطية، وبدعمه بأسلحة متطورة وحديثة ليكمل مهمته في الحفاظ على حدود الوطن وسلامة أراضيه ومسيرة تحرير الأراضي، ولن نقبل بعد اليوم ان يبقى شبر من أراضينا محتلا من أي ارهابيين كانوا صهاينة أو تكفيريين”.

وبعدما تقدم بالتعزية ل”أهالي شهداء المقاومة”، وطلب “الشفاء العاجل لجرحاهم”، ختم بالقول: “وينتصر الجيش، عندما نصبح “كلنا الوطن”، ولا يعود زعيم الطائفة والمذهب دوما على حق، وعندما لا يحاضر تجار الأسلحة بالسلم الأهلي، وان لا قيامة للوطن الحقيقي والمؤسسات إلا بالقضاء على الفاسدين والمفسدين”.

التعليقات