بلدية طرابلس استضافت شبانا أميركيين وأوروبيين من أصل لبناني on July 29, 2017

استضافت بلدية طرابلس،اليوم، اكثر من 300 شاب وشابة يتحدرون من أصل لبناني، قدموا إلى لبنان من 22 دولة أميركية وأوروبية لزيارة بلدهم الام لبنان، بدعوة من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، يرافقهم رئيس الجامعة الياس كساب والأمين العام وسام قزي، ورضا حبلص ممثلا المجلس السياحي وانطوان منسا، وبيتر أشقر.

وكان في استقبالهم، في قصر رشيد كرامي الثقافي البلدي، نائب رئيس بلدية طرابلس المهندس خالد الولي ممثلا رئيس البلدية المهندس احمد قمرالدين، عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الاثار والتراث الدكتور خالد تدمري، مستشار العلاقات العامة ربيع جحجاح ورئيس دائرة العلاقات العامة في البلدية عبدالله خضر وفاعليات وحشد من أبناء طرابلس.

بعد النشيد الوطني، القى الولي كلمة رحب فيها بالضيوف، وعرض “خطة المجلس البلدي والمشاريع التنموية التي تنفذ”.

كما تحدث الدكتور تدمري عن “أهمية طرابلس التاريخية ودورها الريادي في احتضان كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وأديانهم ومذاهبهم”، وعن “المعالم الاثرية والتراثية في المدينة القديمة التي تعتبر ثاني اغنى مدينة بالاثار المملوكية بعد القاهرة”.

وقدم الضيوف درعا تقديرية للبلدية تسلمه المهندس الولي، وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.

ثم نظمت لجنة الاثار والتراث في المجلس ودائرة العلاقات العامة جولة سياحية على الاثار والمعالم التراثية في الاسواق الداخلية: سوق العطارين، البازركان، النحاسين والذهب وخانات الخياطين، المصريين، الصابون، وصولا الى قلعة طرابلس.

بعد ذلك توجه الوفد الى القاعة الزجاجية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، حيث أولم رئيسها توفيق دبوسي على شرف الضيوف.

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