الزغبي: التسرع في التهليل لأعمال غير شرعية يضرب هيبة الدولة on July 29, 2017

دعا عضو قيادة “قوى 14 آذار” الياس الزغبي إلى “الالتفاف حول الجيش اللبناني، عشية عيده، والمهمات الوطنية الأساسية، التي يقوم بها، خصوصا في الدفاع عن السيادة على الحدود الشرقية”.

وقال في تصريح: “إن الوحدة الوطنية الحقيقية، تتجلى حول المؤسسة الشرعية، وليس في إشراك أي ميلشيا، مهما أطلقت على نفسها من أوصاف في الدفاع عن السيادة”.

أضاف: “لذلك فإن التسرع في التهليل للأعمال غير الشرعية، ولو كانت لها نتائج إيجابية، من شأنه أن يضرب هيبة الدولة وذراعها السيادية، ويزعزع وحدة اللبنانيين، ويؤسس لتأجيج الصراع الداخلي من جديد، على قاعدة الانقسام العمودي حول وظيفة سلاح حزب الله والمشروع الاقليمي الذي يتبناه”.



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