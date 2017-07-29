أسرار الصحف اللبناية الصادرة في بيروت السبت 29 تموز 2017 on July 29, 2017

المستقبل

يقال

إنّ أكثر من مصدر في كتل نيابية مختلفة يؤكدون أنّ الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس باتت مُستبعدة.

الأخبار

السفيرة والأموال السعودية

بعد تعيينها سفيرةً للبنان في الأمم المتحدة (نيويورك)، بدأت تنتشر معطيات عدّة تتعلّق بمستشارة رئيس الحكومة سعد الحريري للشؤون الأميركية آمال مدللي. فهي مقاول فرعي في مجموعة الضغط والعلاقات العامة الأميركية “بي جي آر”، التي يرأسها إد روجرز، وتُقدّم الخدمات لصالح الديوان الملكي السعودي، الذي يُسهم في تمويلها.

وفي ملف، حصلت “الأخبار” على نسخة منه، مُسجّل لدى وزارة العدل الأميركية وفقاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، تُصرّح شركة “بي جي آر” عن مدللي بأنها مُتفرغة للعمل لصالح مركز الدراسات والشؤون الاعلامية في الديوان الملكي، الذي يرأسه سعود القحطاني، وتتقاضى مبلغ 26 ألفاً و500 دولار أميركي شهرياً.

وسبق لمدللي أن أعدّت للقاء النائب فؤاد السنيورة، في 12 نيسان 2016، مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلاسر، الذي زار لبنان بعدها بالتزامن مع بروز ملف العقوبات على حزب الله، والمصارف اللبنانية. وكان الحريري قد أسّس شركة علاقات عامة اسمها “Millenium Group”، ومهمتها ترتيب لقاءات مسؤولي تيار المستقبل في واشنطن، قبل أن تُقفل، ويتم تأسيس شركة “Bridges International Group, LLC”، التي تولّت العام الماضي ترتيب لقاءات السنيورة والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في واشنطن. والجدير ذكره أن مدلّلي غيّرت اسمها على حساب تويتر وأضافت إليه لقب السفيرة، فور صدور قرار تعيينها في بيروت، وقبل أن يتم اعتمادها رسمياً.

دعوى ضد الترفيعات الدبلوماسية

علمت “الأخبار” أنّ عدداً من الدبلوماسيين ينوون تقديم دعوى قضائية بهدف الطعن بمرسوم الترفيع “لمخالفته الأنظمة والقوانين ولِعَيْبِ عدم المساواة والعدالة وإلحاقاً بالضرر بالدبلوماسيين”. وهناك عددٌ من رؤساء البعثات إلى الخارج سيطلبون إعادتهم إلى الإدارة المركزية. في المقابل، تقول مصادر مُطّلعة على ملف التشكيلات الدبلوماسية، إنّ “كلّ من لم يلحظه ملف الترفيعات كان بسبب وجود تقارير بحقه في الإدارة، في ما خصّ علاقاته مع الجاليات في الخارج، أو مع الإدارة المركزية”.

باسيل وضاهر

ينوي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ضمن جولته في زحلة والبقاع الأوسط الأحد المقبل، تلبية دعوة رجل الأعمال ميشال ضاهر للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس معمل يملكه الأخير. واللافت أن باسيل خصّ ضاهر، المرشّح إلى الانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الكاثوليكي، بالمشاركة في احتفاله، وهو ما يوجّه رسالة سلبية إلى المرشحين العونيين المفترضين، كالوزير سليم جريصاتي والوزير السابق غابي ليّون، وإلى بعض حلفاء التيار وأصدقائه. وستشمل جولة وزير الخارجية مطارنة زحلة، وافتتاح مكتب للتيار الوطني الحر، ولقاءً مع حزبيي التيار وناشطيه، واجتماعاً برئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط محمد بسط وآخر مع بلديات شرقي زحلة في قوسايا، وتفقّد معمل لمعالجة مياه الصرف الصحي.

البناء

خفايا

عبّر سياسي مخضرم أمام بعض زواره أمس عن اشمئزازه من الوضع الذي آلت إليه الحياة السياسية في لبنان، مستغرباً كيف أنّ بعض السياسيين يسمحون لأنفسهم باتخاذ مواقف لا تمتّ إلى الوطنية بصلة، إذ كيف يمكن لأيّ شخص أن يعتبر نفسه وطنياً فيما هو يعلن معارضته للتخلّص من الإرهابيين سواء في جرود عرسال أو في غيرها…؟

كواليس

قالت مصادر أمنية متابعة لانسحاب عناصر جبهة النصرة من جرود عرسال إنّ القافلة التي ستغادر ستضمّ قرابة ألف وخمسمئة شخص يتمّ تسجيل أكثر من نصفهم كمدنيين، بينما تقدّر المصادر العدد بالألف من المسلحين وخمسمئة من المدنيين. وقالت المصادر إنّ النصرة تريد إظهار أقلّ عدد ممكن من مسلحيها ضمن الانسحاب لتبرير الهزيمة بمواجهة ما تقول إنهم الآلاف من مقاتلي المقاومة تفادياً لفضيحة الهزيمة إذا ظهر عدد متوازن من المقاتلين لدى الطرفين وسرعة انهيار النصرة رغم عديدها…

الجمهورية

سخر أحد الأقطاب من دراسة إنتخابية تم تداولها في إحدى دوائر جبل لبنان تتحدث عن أرقام تقريبية وجداول تضمّنت الأرقام المقدّرة للائحته والأصوات التفضيلية عندما تبيّن أنها استندت الى إحصاء إنتخابات 2009.

باشرت إحدى الماكينات الإنتخابية باستخدام نظام جديد لإحتساب الأصوات وفق القانون الجديد تضمّنت سلسلة جداول بينها جدول بأول حاصل إنتخابي على مستوى اللوائح وآخر على مستوى الصوت التفضيلي.

إختلفت الآراء حول تقييم زيارة مسؤول كبير الى دولة عظمى، حيث اعتبر البعض أنها كانت إيجابية بالنسبة الى الإقتصاد اللبناني فيما رأى البعض الآخر أنها أتت في توقيت خاطئ ولم تُحقِّق أهدافها

النهار

سأل مسؤول تربوي سابق ” لماذا لا تعرض الدولة موازنة المدارس الرسمية وتكلفة كل تلميذ فيها قبل ان تدين المدارس الخاصة ” ؟ ورجح ان كلفة التلميذ بلغت 8 آلاف دولار اميركي في الرسمي .

تنفي جهة اقتصادية نمو حركة فتح المؤسسات الجديدة اذ تبين الأرقام ان فتح محال ومؤسسات محاولة فاشلة لان معظمها يقفل بعد شهر او شهرين تحت عبء الخسائر والديون .

رفضت جهات تربوية التجاوب مع طلب نقابة أصحاب المكتبات التعميم على ادارات المدارس بالامتناع عن بيع الكتب والقرطاسية في داخلها ما يحرم المكتبات زبائنها ..

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