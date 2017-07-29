أبي رميا: سيكون التيار الجسر الجامع بين كل اللبنانيين on July 29, 2017

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا ان “التيار الوطني الحر” سيحاول في المرحلة المقبلة ان يلعب الدور الجامع بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، وكما شكل التيار تاريخيا جسرا من الشهداء وصولا الى تحرير لبنان كذلك سيكون الجسر السياسي الذي سيجمع ويستوعب مختلف الفرقاء اللبنانيين”.

وقال ممثلا رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال العشاء السنوي لهيئة جاج بعد أن طلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت إكراما لأرواح شهداء معركة جرود عرسال: “في الوقت الذي ننعم فيه بالأمان هنا، يجب ألا ننسى المخاطر اليومية التي يتكبدها الجيش اللبناني على الحدود حفاظا على أمننا، ولا شهداء المقاومة الذين قدموا دماءهم دفاعا عن لبنان وجرود عرسال”.

وختم: “جبيل كانت وستبقى قلعة العونيين، وهي الآن أقوى بوجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون على رأس الجمهورية اللبنانية، وهى أقوى بوجود الوزير جبران باسيل على رأس “التيار الوطني الحر”، إنما السبب الأساسي لقوتنا في جبيل هو وحدة أبناء التيار وانتظامه في صفوفه ورهانه خاسر مسبقا كل من لم يدرك هذه العوامل الثلاثة”.



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