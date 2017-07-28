ميريام سكاف :عرسال ستعود من دون قيود وشروط على حدودها وحقولها on July 28, 2017

رأت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف في تصريح ان عرسال سوف تعود من دون قيود وشروط على حدودها وبساتينها وحقولها وقالت ” سوف نستعيد الاسرى الذين كانوا بأيدي الارهاب وليس بوسعنا الا الفرح والترحيب وخاصة بعد قطع طريق الارهابيين عن بقاعنا واقفال مصانع التفجير التي كانت تطال كل لبنان ولا تفرق بين الاديان . وسألت :” من منا لا يستطيع ان يرى هذه الخطوة كإنجاز يستحق التقدير ؟ وعن مَن ندافع؟”.

اضافت :” فلنتذكر ان الاول آب على الابواب .. وان جيشنا في عيده تم الاعتداء عليه وقتلوا خيرة ضباطه وخطفوا جنودا ما زالوا رهائن . اتمنى ان كل ما يحصل اليوم ينتهي بخبر مطمئن عن الجنود التسعة ليعودوا الى اهلهم بعد ان انهكهم الشوق والانتظار “.

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