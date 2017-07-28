مسيرة لحركة حماس نصرة للمسجد الأقصى في مخيم البرج الشمالي في صور on July 28, 2017

نظمت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” مسيرة جماهيرية حاشدة مساء امس، جابت شوارع مخيم البرج الشمالي نصرة للمسجد الأقصى المبارك تقدمها وفد قيادي من حركة “حماس” ضم عضو القيادة السياسية جهاد طه، والمسؤول السياسي في منطقة صور الشيخ عبد المجيد العوض، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وعلماء دين وممثلين عن المجتمع المحلي.

وفي نهاية المسيرة، تحدث عضو القياده السياسية ل”الحركة” في لبنان الحاج أبو خالد جهاد طه أكد فيها “أن خضوع الاحتلال الصهيوني لشروط الشعب الفلسطيني بازالة البوابات الالكترونية والكاميرات عن المسجد الاقصى هو انتصار مشرف تحقق بفعل دماء الشهداء والجرحى الذين رسموا بدمائهم خارطة الانتصار العظيم، وفتح عهدا جديدا من الانتصارات للشعب الفلسطيني ومقاومته، وهو نتيجة طبيعية لصمود شعبنا وارادته وتماسكه ووحدته في ميدان المعركة”، مضيفا ” ان الشعب الفلسطيني خصوصا أهلنا في القدس هم على أبواب محطة تاريخية في معركتهم مع الاحتلال عنوانها التحدي والصمود والانتصار”.

وشدد على”ان سياسة الاجرام الصهيوني لن تفلح في كسر ارادة شعبنا الفلسطيني الذي يتطلع دوما إلى الحرية والانتصار الكبير في دحر الاحتلال عن كامل أرضنا المغتصبة”، معتبرا “أن السبيل الوحيد لانتزاع حقوقنا هو بالالتفاف حول مشروع المقاومة واستمرار الانتفاضة بوجه الاحتلال”، وداعيا “أبناء الأمة العربية والاسلامية إلى المشاركة في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في معركته في الدفاع عن كافة المقدسات”.



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