فضل الله: النصر في معركة جرود عرسال أسس لمرحلة جديدة من الاستقرار on July 28, 2017

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله خلال كلمة في احتفال تأبيني أقامه “حزب الله” في مسجد مطر – جسر المطار أن “دماء الشهداء الذين حرروا لبنان هي التي صنعت النصر، وجلبت العز والكرامة، وبالتالي لبنان كله مدين لهم”.

وأشار إلى أن “شعب لبنان وخصوصا في معركة جرود عرسال كان متعاطفا مع المقاومة بشكل كبير لأنه يدرك حجم المعركة وتأثيراتها”، وقال: “إن النصر في معركة جرود عرسال أسس لمرحلة جديدة من الإستقرار على المستوى الأمني في لبنان، وهذا الاستقرار هو أيضا وليد المعادلة الذهبية، وهي الشعب والجيش والمقاومة”.

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