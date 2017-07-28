خوري: لا خوف من تداعيات معركة عرسال على الداخل اللبناني on July 28, 2017

رأى وزير الإقتصاد رائد خوري “أن لا خوف من تداعيات معركة عرسال على الداخل اللبناني، لان الجميع يقف صفا واحدا ضد الإرهاب”، داعيا “من يعتبر خوض “حزب الله” لهذه المعركة انتقاص للسيادة اللبنانية الى الذهاب الى الحدود والمحاربة بنفسه”.

واكد خوري في حديث لاذاعة “صوت لبنان – 93,3” أن اجهزة الوزارة لم ترصد حتى الآن أي تلاعب بالأسعار جراء اقرار سلسلة الرتب والرواتب”، موضحا “أنه وبعد بدء العمل بالسلسلة ستقوم أجهزة الوزارة بمقارنة اسعار السلع مع ما فرض من ضرائب وعلى أساسه ستتخذ الإجراءات المناسبة”.

وحول مستجدات ملف الكهرباء، شدد خوري على أنه “من غير المسموح الاستهتار والسعي الى عرقلة انجاز مشروع الكهرباء.



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