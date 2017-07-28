توقيف العمل بتجديد الاقامات عبر ليبان بوست في مركزي دير الاحمر ومشغرة on July 28, 2017

اعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان أنه اعتبارا من تاريخ 07/08/2017، سيتم ايقاف العمل بتجديد الاقامات للرعايا العرب والاجانب عبر مراكز ليبان بوست فيما خص الكفلاء الذين يسكنون ضمن نطاق عمل:

– مركز امن عام دير الاحمر الاقليمي

– مركز امن عام مشغرة الاقليمي

وبالتالي تقدم طلبات التجديد حصرا في المركزين المذكورين مع التأكيد على:

1- الزامية حضور العربي او الاجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد الاقامة ( من الانموذج القديم) وذلك بهدف الحصول على بطاقة الاقامة البيومترية الذكية

2- وجوب التقدم بطلب الاقامة قبل فترة خمسة ايام على الاقل من انتهاء مدة صلاحية السمة (فترة السماح) بالنسبة للطلبات الجديدة، وقبل فترة خمسة ايام على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية الاقامة في حال التجديد.

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