اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الجمعة 28 تموز 2017 on July 28, 2017

النهار

ضائقة عقارية …

قال معني بالشأن العقاري إن القطاع بدأ يشعر بالأزمة بعدما طال أمدها.

إلغاء إنتخابات …

تجري مساع حقيقيّة لإلغاء الانتخابات الفرعية نظراً “لضيق الوقت” كما يدّعي المدافعون عن فكرة الالغاء.

فساد في المحاكم …

يلوّح موظّف مسيحي في موقع متقدّم بوثائق تثبت فساداً في المحاكم الروحيّة في لبنان ما كلّفه ضياع 12 سنة من حياته وأموالاً طائلة

الجمهورية

إحصاء

عبّر رئيس كتلة نيابية كبيرة في المجلس النيابي عن أول إحصاء أجري لتحديد هوية مرشحيه قد تجاوز نصف أعضائها على الأقل ومنهم ستة مرشحين في دائرة واحدة.

ولاء

جزم سفير دولة إقليمية أن قيادياً كبيراً لم يلتقِ زعيم تلك الدولة خلافاً لإتهامه بأنه يُدين بالولاء له.

محاولات

يقوم مرجع روحي بمحاولات من أجل عدم تحمُّل الأهالي والمدارس الخاصة على حدّ سواء تداعيات سلسلة الرتب والرواتب، وأبقى الإجتماعات في هذا الشأن مفتوحة.

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اللواء

همس

يجزم دبلوماسي غربي ان التطورات الاقليمية ما تزال تخدم الاستقرار اللبناني لحين اجراء الانتخابات النيابية كحد أدنى!

غمز

تهزُّ العلاقة بين مرجعيتين أمنية وروحية بفتور، لم تقوَ المساعي في حصره، اذ ما يزال يبرز الى الواجهة بين الفنية والفنية..

لغز

بات بحكم المستبعد اطلاق تحالفات حزبية في تشكيل اللوائح من ضمن الثنائيات المعروفة بصورة متكاملة وشاملة؟!

البناء

خفايا

وضع متابعون اللقاء المسائي الذي حصل بين رئيسي حزبين مؤثرين في منطقة جبل لبنان في إطار التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في ربيع العام 2018، علماً أنّ الحزبين المشار إليهما كانا متحالفين في انتخابات العام 2009 في إطار قوى 14 آذار، إلا أنّ خلافات عدة طرأت بعد ذلك وباعدت بينهما، والآن يجري العمل على استعادة تحالفهما في مواجهة القوى نفسها التي واجهتهما في السابق…

كواليس

قالت مصادر فلسطينية على صلة بمواجهات الأقصى إنّ رغبة حكومة نتنياهو بالتراجع لإجهاض المواجهة تدفعه لتقديم التنازلات لكنه محكوم بضغط التطرف والمستوطنين وعنجهية الظهور بمظهر القوي وهذه ثقافة إسرائيلية تقليدية من عمر الكيان، وهنا تكمن المشكلة، فإذا صمدت القيادة الفلسطينية عند اشتراط العودة بالأمور إلى ما كانت عليه ولم تتسامح بمخرج يحفظ ماء الوجه يكون التنازل الإسرائيلي نصراً فلسطينياً وتستمرّ المواجهة نحو النصر الأكبر بتنازل أكبر…

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