يعقوب هنأ الجيش والمقاومة على انتصارهما في جرود عرسال on July 27, 2017

علق رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، على انتصار الجيش والمقاومة في معركة جرود عرسال، وتوجه اليهم، برساله صوتيه قال فيها: ” ها هي أعمدة من نور تضيء في مناطقنا المحرومة ظلامات الارهاب وتجار السياسة، انهم شهداؤنا المستضعفون والمحرومون منارات عزتنا.

نصركم ابعد من حدود الوعي الطائفي اللبناني وحمرة دمائكم أعمق من حسابات الساسة والنخاسين. وميض انتصاركم القى الرعب في قلوب “الدواعش والصهاينة” وصنع الهزيمة قبل القتال.



التعليقات

الف الف تحية لارواحكم الخالدة الشاهدة الحية والى الاصلاب والارحام من عوائلكم تستبشرون بالذين لم يلحق بكم”.