حاصباني: المؤسسة العسكرية هي الوحيد المخولة الدفاع عن لبنان on July 27, 2017

اشار نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الى “ان الجيش يعزز مواقعه في منطقة البقاع ومستعد لخوض المعركة بالتوقيت الذي يختاره لإبعاد المجموعات الإرهابية عن الحدود”، واكد ” ان المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المخولة للدفاع عن لبنان وصون اراضيه وحدوده، فالحسم العسكري أو التفاوض من اجل العسكريين أو اي شيء أخر أمر متروك للجيش”.

ولفت حاصباني في حديث لاذاعة “صوت لبنان – 93,3” الى “امكانية حصول ردات فعل من قبل الإرهابيين اثناء الضغط العسكري على الجبهات”، مستبعدا “وجود قدرات كافية لدى الخلايا الارهابية بسبب تعقب الاجهزة الامنية اللبنانية لها في كل المناطق”.

وختم :” أن أخذ الحيطة والحذر امر واجب”.

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