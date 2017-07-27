المفتي قبلان نعى عبد الغني سلام: برحيلك فقد لبنان ركنا من اركان الكلمة الحرة on July 27, 2017

نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، عميد جريدة اللواء عبد الغني سلام، معتبرا أن “برحيله فقد لبنان واللبنانيون ركنا أساسيا من أركان الكلمة الحرة والموقف الشجاع الذي اتسم بالحكمة والتعقل والدعوة الدائمة إلى الانفتاح والتعاون والعمل الدؤوب على ترسيخ الوحدة وتعزيز المشاركة بين اللبنانيين واعتماد الحوار المجدي من أجل وطن شامخ ودولة حاضنة للجميع”.

أضاف: “برحيلك أيها الأستاذ الكبير خسر لبنان واللبنانيون والعرب وجها بارزا من وجوه الاعتدال والكلم الطيب، رحمك الله وتغمدك فسيح جنانه. من أسرتك وعائلتك آل سلام الكرام وسائر اللبنانيين وبالخصوص نقابة الصحافة والصحافيين وجريدة اللواء الغراء نتقدم بخالص وأصدق مشاعر العزاء”.



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