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» العسكريون المتقاعدون يواصلون اضرابهم عن الطعام وتعرض احدهم لوعكة صحية
العسكريون المتقاعدون يواصلون اضرابهم عن الطعام وتعرض احدهم لوعكة صحية
on July 27, 2017
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افيد عن مواصلة العسكريين المتقاعدين اعتصامهم المفتوح في ساحة الشهداء واضرابهم عن الطعام المستمر منذ 4 ايام. وتعرض اليوم العميد المتقاعد سامر رماح لوعكة صحية من جراء اضرابه عن الطعام، مما استدعى دخوله الى مستشفى الايمان في عالية بحالة طارئة.
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