الرئيسية » لبنان » العسكريون المتقاعدون يواصلون اضرابهم عن الطعام وتعرض احدهم لوعكة صحية

العسكريون المتقاعدون يواصلون اضرابهم عن الطعام وتعرض احدهم لوعكة صحية on July 27, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net