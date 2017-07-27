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العسكريون المتقاعدون يواصلون اضرابهم عن الطعام وتعرض احدهم لوعكة صحية

on July 27, 2017

افيد عن مواصلة العسكريين المتقاعدين اعتصامهم المفتوح في ساحة الشهداء واضرابهم عن الطعام المستمر منذ 4 ايام. وتعرض اليوم العميد المتقاعد سامر رماح لوعكة صحية من جراء اضرابه عن الطعام، مما استدعى دخوله الى مستشفى الايمان في عالية بحالة طارئة.

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