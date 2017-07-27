الزغبي: إستقرار الحدود الشرقية يكون بتوسيع القرار 1701 on July 27, 2017

دعا عضو قيادة “قوى 14 آذار” الياس الزغبي إلى “قراءة هادئة في تطورات جرود عرسال للتمييز بين إيجابياتها وسلبياتها”.

وقال في تصريح :”إن الايجابيات تبقى افتراضية إذا لم تقترن بضمانات كتلك التي حصلت بعد تحرير الجنوب وحرب ال2006، لجهة وضع الحدود تحت رعاية دولية لبنانية مشتركة، وفقا للقرار 1701. وإلا، فستبقى السيادة مباحة على الحدود الشرقية كما في السابق، سواء كانت تحت سلطة “النصرة” و”داعش” أو النظام السوري او حزب الله”.

أضاف :” إذا كان السيد حسن نصرالله جادا في تسليم الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة على الحدود، فلا يجب تكبيله بسيادة مشروطة ومرتبطة معه ومع النظام، بل الإقرار بحرية الدولة في طلب مظلة الأمم المتحدة التي تشكل فعلا ضمانا للاستقرار والهدوء، كما في الجنوب منذ 11 سنة”.



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