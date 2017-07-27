الرفاعي: امام داعش الاستسلام او الذهاب الى شمال سوريا on July 27, 2017

رأى النائب كامل الرفاعي انه “بعد هزيمة مسلحي جبهة النصرة واصحاب الفكر المتطرف في جرود عرسال لا بد لهم من الاستسلام”.

واعتبر الرفاعي في حديث لاذاعة “صوت لبنان -93,3″ ان داعش رأى القوة التي حاربت النصرة وانتصرت عليها ومن الافضل له الاستسلام قبل المعركة لكن القرار بيد مشغليه من الجهات الخارجية”.

وأشار الى “المفاوضات الشاقة اجراها الامن العام وهو وحده يملك المعلومات حول الاسرى”، وقال :” ما يهمنا ان يكون تنظيم داعش اخذ درسا من النصرة فإما ان يستسلم واما ان يذهب الى مناطق سيطرته في شمال سوريا”.

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