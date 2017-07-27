الديار: الرئيس الاميركي يستهدف الحزب، على مسمع الحريري on July 27, 2017

كتبت صحيفة الديار:

على بُعد آلاف الاميال من جرود عرسال، برزت واحدة من المفارقات اللبنانية الصارخة التي يجدر التوقف عند دلالاتها. خلف البحار، وبالتزامن مع هجوم حزب الله على التكفيريين في الجرود، كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يستهدف الحزب بحملة عنيفة، على مسمع ومرأى من الرئيس سعد الحريري الذي يترأس حكومة تضم في صفوفها الحزب، بل انه لولا التفاهم السياسي مع الحزب، ما كان الحريري ليعود اصلا الى رئاسة الحكومة.

وبمعزل عن اي نوع من الحسابات والاعتبارات، فقد كان مزعجا ومؤسفا، اقله من حيث الشكل والرمزية ان يبادر رئيس دولة أجنبية، مباشرة على الهواء، الى شن مثل هذا الهجوم القاسي على حزب لبناني يشكل جزءا من مجلسي النواب والوزراء، في حضور مسؤول رسمي في الدولة اللبنانية.



ولعل من غرائب ترامب انه وضع حزب الله في مصاف “القاعدة” و”داعش” في وقت يخوض الحزب في جرود عرسال معركة شرسة ضد فرع القاعدة في بلاد الشام متمثلا في “جبهة النصرة” ويستعد لتحرير تلك الجرود من “داعش” ايضا، إضافة الى انه يخوض مواجهة شاملة منذ سنوات ضد هذين التنظيمين التكفيريين في سوريا.ومن عجائب ترامب انه اعتبر ان حزب الله يشكل تهديدا للبنان ولشعبه، في حين ان معركة الجرود ترمي الى حماية لبنان وأهله بشكل اساسي وسط احتضان وطني واسع للمقاومة، وتكامل بينها وبين الجيش، من الادوار الميدانية الى رفع صور شهداء المؤسسة العسكرية فوق مواقع “النصرة” التي تساقطت كحجارة الدومينو.

التعليقات