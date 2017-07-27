“الجمعية الخيرية لإنماء التعليم الجامعي في عاليه” تحتفي بعشائها السنوي on July 27, 2017



450 منحة لطلاب الجامعة اللبنانية منذ عام 2009

“الجمعية الخيرية لإنماء التعليم الجامعي في عاليه” تحتفي بعشائها السنوي

أقامت الجمعية الخيرية لإنماء التعليم الجامعي في قضاء عاليه، حفل عشائها السنوي في مطعم الكوخ، عاليه، في حضور ممثل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال إرسلان الدكتور ياسر القنطار، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع منسق منطقة عاليه في الحزب المهندس بيار نصّار، ممثلة النائب أكرم شهيب عقيلته السيدة سلمى شهيب، النائب السابق فيصل الصايغ، وكيل داخلية الجرد في الحزب التقدمي الإشتراكي زياد شيا، رؤساء بلديات ومخاتير، عمداء وأساتذة جامعيين، ممثلي الأحزاب والنوادي والجمعيات، مؤسّسي الجمعية الخيرية وأعضائها، وشخصيات تربوية واجتماعية وإعلامية.



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استهلّ الحفل بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن روح رئيس الجمعية السابق الأستاذ فاروق الجردي. وتولى عضو الجمعية السيد شادي السوقي، تقديم الحفل، حيث عرض إنجازات الجمعية ونشاطاتها، “إذ تمكّنت منذ نشأتها عام 2009 من تقديم 450 منحة لطلاب الجامعة اللبنانية بكلّ فروعها وكلّياتها، كما عقدت ندوات تثقيفية للمدارس وجلسات توعية لطلاب الثانويات حول الاختصاصات الجامعية، وأمسيات شعرية ومعرضاً سنويّاً يضمّ كلّ الجامعات بالإضافة إلى توقيع العضوين المؤسّسين للجمعية الدكتور محمد شيا والدكتورة ناهدة السوقي كتابين، عاد ريعهما لدعم طلاب الجامعة اللبنانية”.وتحدّثت رئيسة الجمعية السيدة ألين عبد النور، عن التحديات التي يواجهها الطلاب لتحصيل العلم في هذا الزمن الصعب. وقالت: “وجود الجمعية يرسم الصورة الحقيقية للبنان الوطن، وما زالت المسيرة مستمرة، خصوصاً أنها تباركت بهمّة الخيّرين وذوي النفوس الكبيرة المعطاءة المنفتحة على الخير والمعرفة والمحبة والإنسانية”.ووجّهت عبد النور التحية إلى روح الجردي، معاهدةً إيّاه “مواصلة العطاء ودعم الطلاب وحماية الأمانة التي تركها بين أيديهم”.وألقى المهندس المعماري ماهر كمال عبد الخالق كلمة الطلاب المستفيدين من المنح، فنوّه بـ”أصحاب الأيادي البيضاء والعطاءات الخيّرة، حيث واكبتني الجمعية الخيرية لأربع سنوات وساهمت في تخفيف العبء المادي عن كاهل عائلتي، ولا تزال تساهم بشكل متواصل في مساعدة الطالب اللبناني من أجل تحصيل علمه”. واختتم الحفل بعرض نشاطات الجمعية.