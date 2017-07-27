اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الخميس 27 تموز 2017 on July 27, 2017

النهار

ساحة النجمة

نقل عن مسؤول في سوليدير أنه تلقّى وعداً بفتح كل الطرق المؤدّية الى ساحة النجمة منذ أشهر ولم يجر إلّا تخفيف الاجراءات.

أميركا وسوريا

يرى مراقبون أن أميركا أخذت منطقة نفوذ لها في سوريا في مقابل اعلان وقف برنامج المساعدة للمعارضة.

سياح غادروا

علم أن عدداً من السياح الخليجيّين غادروا لبنان مع بداية معركة جرود عرسال خوفاً من تطوّرات وتداعيات غير محسوبة.

باسيل في زحلة

ينظر زحليون باهتمام الى رعاية وزير الخارجية جبران باسيل حفلاً لأحد رجال الأعمال البقاعيّين الأحد المقبل وزيارته للمرة الثانية في زيارته الثانية الى البقاع.

الجمهورية

يشكو موظفون في إحدى المؤسسات التابعة لتيار سياسي من عدم دفع الرواتب المستحقة فيما يقول المسؤول عن صرف المبالغ: “ما في مال” ما يؤشر إلى صعوبات في خوض الإنتخابات المقبلة.

مازح مرجع سياسي أحد المسؤولين قائلاً: “إحترنا معك، إثبت على موقف، كل ما شوفك بتذكَّر “مِسَّاحات السيارة”، ساعة هيك وساعة هيك، وموقفك ساعة مع وساعة ضد”.

سمع أحد الوزراء كلاماً قاسياً من مرجع سياسي على خلفية مسألة إدارية متفاعلة داخل وزارته مفاده “الذين بيوتهم من زجاج لا يرشقون الناس بحجارة”.

البناء

خفايا

وضع متابعون اللقاء المسائي الذي حصل بين رئيسي حزبين مؤثرين في منطقة جبل لبنان في إطار التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في ربيع العام 2018، علماً أنّ الحزبين المشار إليهما كانا متحالفين في انتخابات العام 2009 في إطار قوى 14 آذار، إلا أنّ خلافات عدة طرأت بعد ذلك وباعدت بينهما، والآن يجري العمل على استعادة تحالفهما في مواجهة القوى نفسها التي واجهتهما في السابق.

كواليس

قالت مصادر فلسطينية على صلة بمواجهات الأقصى إنّ رغبة حكومة نتنياهو بالتراجع لإجهاض المواجهة تدفعه لتقديم التنازلات لكنه محكوم بضغط التطرف والمستوطنين وعنجهية الظهور بمظهر القوي وهذه ثقافة إسرائيلية تقليدية من عمر الكيان، وهنا تكمن المشكلة، فإذا صمدت القيادة الفلسطينية عند اشتراط العودة بالأمور إلى ما كانت عليه ولم تتسامح بمخرج يحفظ ماء الوجه يكون التنازل الإسرائيلي نصراً فلسطينياً وتستمرّ المواجهة نحو النصر الأكبر بتنازل أكبر.

اللواء

لغز

توقع مصدر مطلع أن تلقى دعوة قيادي حزبي رفيع بشأن ما بعد جرود عرسال، ارتياحاً في أوساط قلقة

غمز

أبلغ حرب تياراً حليفاً أن تحالفاته الإنتخابية، تحدّد إمكانية التصويت لمرشحيه أم لا

همس

اهتم ممثلو شركات دولية، بالإمكانات المتاحة في لبنان، لأن يكون مقراً لها في عملية إعادة إعمار سوريا

المستقبل

يقال

إنّ مرجعاً عسكرياً بارزاً أكد ردّاً على استفسارات زواره أن التحصينات العسكرية التي أقامها الجيش اللبناني في القاع وراس بعلبك “تهدف فقط إلى حماية المدنيين”.

التعليقات