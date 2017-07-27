اتفاق لوقف اطلاق النار في جرود عرسال واللواء ابراهيم يذيع البيان لاحقا on July 27, 2017

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اتمام اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله ومن بقي من مسلحي جبهة النصرة في جرود عرسال

وبدء سريان وقف اطلاق النار رسميا الساعة السادسة صباح اليوم بعد ان نجح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كوسيط لاتمام الاتفاق وبعد ان حصل حزب الله على طلب يخصه ويتعلق ببعض مقاوميه .

ومن المقرر ان يذيع اللواء ابراهيم بيان اتفاق بوقف اطلاق النار في وقت لاحق.



وسيتوجه عناصر النصرة وعوائلهم الى ادلب.

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