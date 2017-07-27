رصدُ “أبو مالك التلي” عند مثلّث حدود مناطق سيطرة داعش on July 27, 2017

أكّد مصدر مطّلع على مجريات العملية العسكرية لـ”الجمهورية” أنه تمّ رصدُ أمير “جبهة النصرة” في القلمون أبو مالك التلي عند معبر الزمراني الواقع عند مثلّث حدود مناطق سيطرة “داعش”، “حزب الله” والجيش السوري، حيث أفيدَ أنّه وصَل الى هذه المنطقة، ويرجّح ان يبقى عند هذا المثلث إلى حين انتهاء المفاوضات وتحديد وجهة مساره، فإمّا يغادر إلى إدلب عبر الحدود السورية، وإمّا يلتحق بمنطقة تواجُد “داعش”، على أن يبايع التنظيم علناً بحسبِ ما طلب أمير “داعش” في الجرود “أبو السوس”، أو يعود عبر الطريق المفتوح من المعبر باتّجاه وادي حميد- منطقة مدينة الملاهي إلى حين إتمام المفاوضات النهائية، أو في حال تقرّر السير في المعركة حتى النهاية، علماً أنّه تمّ الحصول على صوَر للتلّي بشكله الجديد عند المعبر المذكور.

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