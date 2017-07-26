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» نقابة الاطباء تناقش الجمعة المقبل تقرير لجنة التحقيقات في قضية وفاة فرح القصاب
نقابة الاطباء تناقش الجمعة المقبل تقرير لجنة التحقيقات في قضية وفاة فرح القصاب
on July 26, 2017
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صدر عن نقابة الاطباء في بيروت البيان التالي:
“لم ينعقد مجلس النقابة يوم امس الثلاثاء لمناقشة والبت بتقرير لجنة التحقيقات الطبية في النقابة حول قضية وفاة السيدة فرح القصاب. وذلك بسبب سفر رئيسة اللجنة الدكتورة مريم رجب التي ستعود يوم الخميس المقبل. وبالتالي حدد نقيب الاطباء البروفيسور ريمون الصايغ يوم الجمعة المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النقابة”.
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