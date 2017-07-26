مجدلاني من معراب: زيارة الحريري لواشنطن مدعمة بموقفين رسمي وشعبي on July 26, 2017

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، عضو كتلة “تيار المستقبل” النائب عاطف مجدلاني، في حضور مرشح “القوات” في بيروت المهندس عماد واكيم.

عقب اللقاء، قال مجدلاني: “تداولت والحكيم كل المصاعب والمشاكل التي يشهدها البلد، وكان هناك توافق على أن سلسلة الرتب والرواتب يجب أن ترافقها اجراءات تراعي التداعيات المتأتية عنها من غلاء أسعار وضبطها من وزارة الاقتصاد”.

وإذ شدد على أن “الجيش والقوى الأمنية هما المخولان دستوريا ووطنيا حماية اللبنانيين وحراسة الحدود”، أشار مجدلاني الى ان “زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لواشنطن مدعمة بموقفين: الأول رسمي يهدف الى الاعتناء بمصلحة لبنان العليا، والثاني شعبي تجسده أغلبية الشعب اللبناني الراغب في تثبيت الاستقرار في بلاده ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت الى أن “الحكومة تهتم بمعالجة تحديات النزوح السوري ومواجهتها الى جانب استمرارها في دعم الجيش اللبناني الذي أوليناه ثقتنا للقيام بمهماته”.

وردا على سؤال، أشار مجدلاني الى أنه “تم التطرق الى كيفية حصول الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن مسألة التحالفات تعود الى كل من رئيس الحكومة والدكتور جعجع”.

من جهة أخرى، التقى جعجع وفدا من نقابة المعلمين، ضم أساتذة من “التيار الوطني الحر” والقوات اللبنانية برئاسة النقيب رودولف عبود، شكره على دعمه في انتخابات النقابة الأخيرة، في حضور الأمين المساعد لشؤون المصالح في “القوات” الدكتور غسان يارد، مسؤول المركز التربوي في “التيار الوطني الحر” روك مهنا، ورئيس مصلحة المعلمين في “القوات” رمزي بطيش.

الى ذلك، زار وفد من بلدة جديتا معراب حيث تمنى على رئيس “القوات” السعي الى استحداث بلدية في القرية. كما عرض جعجع مع وفد من مصلحة المهندسين في “القوات” برئاسة المهندس نزيه متى شؤونا نقابية وحزبية.



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