كم بات لدينا راجح في هذه الايام.. محفوض: كلام ترامب يضع لبنان امام مسؤولياته on July 26, 2017



قال رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح “أن ‏أهمية زيارة الرئيس سعد الحريري الى البيت الأبيض وإسماع صوت لبنان لدى واشنطن تأتي زيارته هذه في لحظة حرجة نحتاج فيها لجرعة دعم دولي لخيار الدولة والمؤسسات” .



اضاف :” ان كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب امام الرئيس سعد الحريري عن بشار الاسد وحزب الله إنما يضع لبنان أمام مسؤولياته تجاه الملفات الساخنة والتي لا يمكن مقاربتها برمادية الموقف بل بموقف حاسم وحازم لكوننا ننتمي الى الشرعية الدولية”.

ووجه محفوض تحية للاخوين رحباني عن قصتهم بياع الخواتم وشخصية راجح التي اخترعها مختار الضيعة ليبقى دائما المنتصر تجاه ناسه “، وقال :” كم بات لدينا راجح في هذه الايام”.

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