قاسم هاشم: دحر الارهاب يصب في مصلحة كل اللبنانيين on July 26, 2017

سأل النائب قاسم هاشم :”الى متى سنبقى أسرى بعض المواقف والانقسامات في الملفات التي تصب في المصلحة الوطنية؟”، مبديا الاسف في تعليقه على موقف تيار المستقبل من المعارك الدائرة في عرسال،وموضحا “نأسف للوصول الى هذا المستوى من التعاطي والانقسام حول امور تتعلق بمصلحتنا واستقرارنا لأن ما يحصل يخدم الجميع”.

واشار الى “أن دحر الارهاب يصب في مصلحة كل اللبنانيين من دون استثناء”.

واكد هاشم في حديث لاذاعة “صوت لبنان – 93,3” أن “السيادة ستكون أولا وأخيرا للجيش ولا أحد يتنكر لدوره، خصوصا في المهام التي يقوم بها في عرسال بمنع أي محاولات تسلل الى الداخل”.

وعن ملف سلسلة الرتب والرواتب، اعتبر “أن الأمور بحاجة الى مزيد من التدقيق لحصر الانفاق والايرادات ولمعرفة من أين سيتم تأمين الايرادات لهذه السلسلة بعيدا عن فرض المزيد من الضرائب”، مستبعدا “أن يلجأ رئيس الجمهورية الى اعادة النظر في سلة تمويل السلسلة”.



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