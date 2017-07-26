شلق: الانتصار الكبير في جرود عرسال يعزز الاستقرار الداخلي on July 26, 2017

ثمنت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في بيان، بعد اجتماع برئاسة الأمين القطري نعمان شلق، “الإنجازات البطولية التي حققتها المقاومة والجيش الوطني اللبناني والجيش العربي السوري في العمليات العسكرية الاستباقية في جرود عرسال، والتي أفضت إلى القضاء على مخططات الإرهابيين التكفيريين الذين عاثوا إجراما وفسادا في الأراضي اللبنانية. فإرهاب هذه العصابات لا دين له، وهذا الانتصار بتداعياته الكبيرة على جبهة النصرة وداعش وبقية المناطق الجردية الشرقية سوف يترك انعكاسات إيجابية على الساحة الداخلية، فالضربات العسكرية الاستباقية للجيش اللبناني والمقاومة ستجعل هذا الإنجاز مفصلا استراتيجيا مهما في المنطقة يوازي الانتصارات السابقة التي تحققت في جرود القلمون والقصير وغيرهما، وأفضت إلى إرساء أجواء من العزة والكرامة يفتخر بها كل مواطن لبناني شريف”.

ونوهت “بالمواقف الشريفة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل القوى الوطنية التي أيدت العملية، بعيدا عن بيان كتلة “المستقبل”، والمواقف الملتبسة لبعض القوى”.

ورأت أن “المعركة التي نعيشها اليوم ضد الإرهاب المتفشي عنوانها الرئيسي محاربة هذا الإرهاب بكل أدواته التخريبية، وهذا ما يظهر حجم التعاطف الرسمي والشعبي مع دماء شهداء المقاومة والجيش اللبناني، هذه التضحيات التي بفضلها نحمي الوطن وكل بقعة منه، أكان ذلك من العدو الصهيوني أم من الجماعات التكفيرية التي لا تعرف إلا الإرهاب والقتل وإرتكاب المجازر الجماعية. وهذا الانتصار الكبير الذي يتم على أيدي الشرفاء الوطنيين سوف يعزز الاستقرار الداخلي في لبنان ويقضي على المناطق الخاضعة للتكفيريين على الحدود”.



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