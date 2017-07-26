زهرمان: معارك حزب الله في جرود عرسال تضرب هيبة الدولة وتمس سيادتها on July 26, 2017

قال عضو “كتلة المستقبل” النائب خالد زهرمان في حديث لإذاعة “الفجر” إن “زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الولايات المتحدة تعطي صورة واضحة عن وجود فريق سياسي يريد المحافظة على الاستقرار في لبنان وعلى دور مؤسساته الشرعية والدستورية، فيما فريق آخر يريد توريط لبنان بحروب المحاور في المنطقة، الأمر الذي تؤكده المعارك التي ينفذها حزب الله في جرود عرسال، وكل ذلك رغم الاتفاقات السياسية المتكررة عن تجنيب الداخل اللبناني عن تداعيات المنطقة”.

أضاف :” مما لا شك فيه أن المعارك التي يخوضها حزب الله في جرود عرسال جاءت بقرار متفرد خارج نطاق الدولة ويخدم الأجندة الخارجية للحزب فقط، لأن القرار بحماية لبنان يجب أن يكون حصرا بيد الجيش اللبناني الذي يتمتع بغطاء سياسي من السلطة الشرعية أي الدولة اللبنانية، وأي كلام خلاف ذلك يضرب هيبة الدولة ويؤثر على سيادتها”.

واعتبر زهرمان :”أن “كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله المقررة اليوم ستخون تيار المستقبل المتمسك بالشرعية ودولة المؤسسات والحقوق والمساواة، وستشجع الأبواق الشتامة التي طاولت رموز تيار المستقبل خلال هذين اليومين، بكلام يندى له الجميع”.



التعليقات