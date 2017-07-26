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» دخول 150 مسلحاً من “سرايا أهل الشام” بأسلحتهم الى مخيمات النازحين
دخول 150 مسلحاً من “سرايا أهل الشام” بأسلحتهم الى مخيمات النازحين
on July 26, 2017
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أكّد مصدر أمني لـ”الجمهورية” أنّ أيّاً مِن مسلحي “النصرة” لم يدخل الى مخيمات النازحين في وادي حميد ومدينة الملاهي، مشيراً الى دخول 150 مسلحاً فقط من “سرايا أهل الشام” بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والذين ستَجري مفاوضات لتأمين إنسحابهم منها. وقال إنّ الجيش عزّز إجراءاته الأمنية لمنع أيّ محاولة لأبو مالك التلي أو مسلّحيه للهروب عبر عرسال.
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