حوري: لا مانع من استئناف الحوار مع حزب الله on July 26, 2017

أوضح النائب عمار حوري في حديث لاذاعة”صوت لبنان – 93,3″ أن الجميع متفق على أن الدولة والجيش هما المرجعية الوحيدة التي تعنى بحفظ لبنان والدفاع عن اللبنانيين وحمايتهم”، وأكد أن “لا خلاف حول تصنيف تنظيمي داعش والنصرة الارهاببين، الا أن ما يقوم به حزب الله اليوم هو خارج الاجماع الوطني وموقف تيار المستقبل لم يتغير بهذا الخصوص وقال نحن ما زلنا ضد مشاركة حزب الله في الحرب الدائرة في سوريا”.

واعتبر أن “ما من مانع لاستئناف الحوار مع حزب الله خصوصا وأننا نتفق أن هذا الحوار يساهم في تخفيف نسبة الاحتقان في الشارع”.

وعن لقاء الرئيسين دونالد ترامب وسعد الحريري أمس في واشنطن رأى حوري “أن هذا اللقاء لم يحمل أي جديد بل أكد المؤكد”، موضحا “أن الرئيس الحريري حاول تخفيف الاضرار المحتملة نتيجة العقوبات الأميركية التي ستطال حزب الله والتي قد تؤثر على الاقتصاد اللبناني”.



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