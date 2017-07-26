حبيش: سنطالب قوى الامن بازالة الحاجز عند مدخل القبيات وعدم توقيف الشاحنات لأنها قانونية ولا علاقة لها بالكسارات on July 26, 2017

أكد النائب هادي حبيش، خلال اجتماع في دارة رجل الأعمال خالد الحايك، وهو أحد أصحاب الشاحنات في بلدة الكويخات، في حضور رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي خليل أسعد، رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” سامر حدارة، المنسق العام لعكار في “التيار” خالد طه، المسؤول عن الإنماء في “التيار” في عكار مروان جواد، وعدد من سائقي الشاحنات، أن “مسألة الحاجز على مدخل الشارع العام الذي يوصل إلى ساحة بلدة القبيات لا علاقة له بأبناء القبيات لا من قريب ولا من بعيد”، مشددا على أننا “سنتابع الموضوع مع قوى الأمن الداخلي للمطالبة بإزالة الحاجز”.

وأضاف: “المطلوب عدم توقيف الشاحنات وخصوصا أنها قانونية، وأن أصحاب الشاحنات وسائقيها مع تطبيق القانون ولا يعارضونه”.

وناشد حبيش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قائلا: “لا علاقة للشاحنات بمسألة الكسارات غير المرخصة، لذا تطبيق قرار إقفالها لا يعني إيقاف الشاحنات”.

ورفض “توقيف أي شاحنة على طرقات عكار”، موضحا أن “الإشكالية تكمن في الكسارات غير المرخصة وليس في الشاحنات”، مشيرا إلى أن “هذا الموضوع يعانيه أبناء عكار”.

بدوره، قال الحايك: “طلبنا هو عدم اعتراض أصحاب الشاحنات وخصوصا أنهم يطبقون القانون، كما أن لقمة عيشهم مرتبطة بها”، مشددا على أن “لا مانع لديهم من تطبيق قرار إقفال الكسارات”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف غدا مع الوزير المشنوق واللواء عثمان وكل المعنيين، في حضور النائب حبيش.



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