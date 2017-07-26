الحويك لوح بالتصعيد في حال لم تحول الدفعة الثانية من التعويضات لمزارعي التفاح on July 26, 2017

أكد رئيس “جمعية المزارعين اللبنانيين” انطوان الحويك في بيان أنه لم يستغرب “عدم دفع القسم الثاني من تعويضات مزارعي التفاح التي أقرت منذ تسعة أشهر، إذ إن القرار كان بعدم دفع أي قرش من هذه التعويضات”.

وحذر الحويك “الحكومة والوزارات المعنية من مغبة التمادي وإطلاق الأكاذيب في موضوع دفع القسم الثاني من تعويضات مزارعي التفاح”، وقال:”إن الوعود التي أطلقتها الاحزاب للمزارعين بأن الدفع سيتم مباشرة بعد عيد الفطر المبارك أظهرت أكاذيب هذه الاحزاب واحتقارها للمزارعين وعدم مبالاتها بمعاناتهم”.

وأكد انه “اذا لم يتم تحويل الاموال للهيئة العليا للاغاثة خلال ايام للدفع للمزارعين فان هؤلاء سيفاجئون السلطة بحجم ونوعية تحركاتهم التي ستشمل الاراضي اللبنانية”.

وتوقف الحويك عند “تمنع وزارة الزراعة عن توقيع الافادات حول الاستثمارات الزراعية التي تخول المزارعين تسجيل آلياتهم الزراعية مما ألحق بهم الاضرار وعطل مصالحهم من دون اي سبب”، مناشدا “الجهات المعنية في الوزارة التوقيع فورا على هذه الافادات وتسليمها الى المزارعين اذ يكفيهم ما يتعرضون له من مآس وويلات”.



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