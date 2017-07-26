أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الأربعاء 26 تموز 2017 on July 26, 2017



النهار

سجل وزير سابق مرشح الى الانتخابات النيابية المقبلة موقفاً مزايداً في شأن مذهبي يعتبر خصومه أنه يزيد من شعبيته في أوساط الاسلاميين.

يتكرر الحديث عن إمكان الغاء الانتخابات الفرعية رغم تأكيد وزارة الداخلية بدء الاستعدادات اللوجستية للاستحقاق من دون تحديد موعده.

الاتصالات بين مكونات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب والجمعيات لم تتوصل الى نتيجة حاسمة بعد لخوض الانتخابات النيابية في لوائح مشتركة.

البناء

توقفت أوساط سياسية عند بيان كتلة “المستقبل” النيابية بعد اجتماعها أمس والذي واصلت فيه حملتها ضدّ المقاومة على خلفية معركة تحرير جرود عرسال من الإرهابيين، ورأت الأوساط انّ الكتلة تغرّد خارج المصالح الأمنية للدولة والتي يعبِّر عنها رئيس الجمهورية وقيادة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية وكلّ هؤلاء مجمعون على ضرورة تحرير الجرود من الإرهابيين على قاعدة الدفاع عن لبنان وفق المعادلة الثلاثية المنصوص عنها في البيان الوزاري للحكومة التي يرأسها رئيس “المستقبل”.

الجمهورية

تشهد إحدى الدوائر الشمالية إتصالات من تحت الطاولة لتركيب اللوائح نظراً لصعوبة التحالفات العلنية بين الأضداد.

كان لافتاً تدخُّل مرجعية كبيرة بسرعة لحل قضية مطلبية لفئة معيّنة ناتجة من إقرار ملف مطلبي في حين إستغربت فئة أخرى عدم تدخّله لحل قضية ذات صلة.

اعتبر أحد النواب في تيار سياسي أن الخلاف الحاصل حول تسمية من يسقطون في معارك جرود عرسال بشهيد أو قتيل هو لإغراق الناس في تفاصيل لا معنى لها ولحَرف القضية عن مسارها الحقيقي.

المستقبل

يقال

إنّ نواباً في أكثر من كتلة نيابية يتّفقون على أن المجلس النيابي سيقرّ الموازنة العامة للعام 2017 خلال أقل من ثلاثة أسابيع وربّما أسبوعين.

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