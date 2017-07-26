أرسلان هنأ الجيش والقوى الأمنية والمقاومة على ما بذلوه لحماية الداخل اللبناني من الفتن والمؤامرات on July 26, 2017

هنأ رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، في بيان “الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمقاومة لما أنجزوه من خلال حماية الحدود الشرقية من الإرهابيين”.

وقال :”أهنئ الجيش اللبناني قيادة وضباطا وافرادا ورتباء… وشهداء، على المناقبية والجهوزية العالية والحاسمة بحماية الحدود اللبنانية من الارهاب وتمدده، وأخص بالتهنئة العماد جوزيف عون على صلابته وشجاعته وإقدامه، ولا نستغرب هذه السمات والصفات به على الإطلاق لمعرفتنا عن كثب بتاريخه المشرف”.

أضاف: “أتوجه بتحية إكبار الى أخي السيد حسن نصرالله على ما أنجز وينجز على الحدود الشرقية من بطولات سيسطرها التاريخ كملحمة من ملاحم المقاومين البواسل، الذين ما بخلوا يوما بري هذه الارض بدمائهم الذكية دفاعا عن وحدة وكرامة وعزة وشرف هذا البلد الصغير بحجمه والكبير بدوره وبجيشه وبمقاومته، وبالتالي بشعبه العظيم، كما أتوجه من خلال سماحته بالتحية إلى الأبطال المقاومين جميعا، وبالتعازي القلبية الحارة لعوائل وأمهات الشهداء الشرفاء الأحرار”.

وختم أرسلان متوجها بالتهنئة إلى “الزملاء الكرام الوزراء يعقوب الصراف ونهاد المشنوق وكافة القوى المسلحة والأجهزة الأمنية من أمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة على السهر والكد والتعب الذين بذلوه لحماية الداخل اللبناني من الفتن والمؤامرات التي تربصت وتتربص بنا شرا… والنصر لنا بإذن الله العلي القدير”.



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