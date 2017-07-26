أبو طه العسالي: عدد الذين توقفوا عن مقاتلة حزب الله من سرايا أهل الشام يبلغ نحو 400 مسلح on July 26, 2017

في اتصال أجرته “الحياة” بـ “أبو طه” العسالي وهو من فاعليات بلدة عسال الورد السورية وله قنوات مباشرة مع النظام السوري و “حزب الله” وتولى سابقاً إعادة عائلات سورية نازحة في محيط عرسال إلى بلدة عسال الورد، أكد أن عدد المسلحين الذين توقفوا عن مقاتلة “حزب الله” من “سرايا أهل الشام” (الجيش الحر سابقاً) يبلغ نحو 400 مسلح وهؤلاء تمت تسوية وضعهم وحين تنتهي معركة الجرود سيتوجهون إلى إدلب، وهم في الأصل من بلدات القلمون. ولفت “أبو طه” إلى أن “دفعات جديدة من العائلات النازحة ستعود بعد انتهاء معركة الجرود وهي من عسال الورد والجبة وفليطا والمعرة ويبرود، وسيكون الجيش السوري بانتظارهم للترحيب بها”.

وأُعلن عصر أمس، عن تقدم عناصر من “حزب الله” باتجاه المواقع التي فر إليها عناصر “النصرة” في أطراف وادي الخيل ووادي حميد ومنطقة الملاهي تحت موجة كثيفة من القصف من مدفعية الحزب، وغارات الطيران السوري على المناطق ذاتها، إضافة إلى استهدافه مواقع المسلحين في منطقة الزمراني التي تشكل معبراً إلى العمق السوري وإلى عرسال.

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