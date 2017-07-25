سكاف: أي جدل في شأن استرجاع الأرض من الارهاب المحتل سيعزز منطق الإرهاب on July 25, 2017

علقت رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف عبر حسابها على ال”فايسبوك” على الأحداث الأخيرة في جرود عرسال، ورأت أن “أي جدل في شأن إسترجاع الارض من الارهاب المحتل سيعزز منطق الارهاب”.

وذكرت بأن “أهالي البقاع والجرود وعرسال عاشوا أياما صعبة ومن حقهم أن ينعموا بالاستقرار وأن يطلوا على جرودهم ومزارعهم ويقطفوا حصادهم”.

أضافت: “كلنا نتطلع صوب حدودنا الشرقية، ونتحسر بحرقة في القلب، فثمة عسكر مختطف، ومستشهد، وثمة شباب ما زالوا تحت الأسر، ولم تجف بعد دموع أهلهم ولن تجف”.

وتابعت سكاف: “سيحل شهر آب، ومعه الذكرى الثالثة لاختطاف الجنود اللبنانيين ما سيلهب المشاعر مجددا، لذا ومن أجل هؤلاء ومن أجل الوطن، وأرضنا المسلوبة، علينا مواجهة الخطر”.

وختمت بالدعوة إلى رفع “منسوب الوحدة بين اللبنانيين، وكذلك في الإعلام، فيتوحد إذاك المشهد، فنحن قوم يدافع عن أرضه اللبنانية، وعن وطن لا يرضى بسيادة منقوصة”.

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