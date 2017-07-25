“جمعية نهضة لبنان” تختتم برنامج القيادة الشبابية on July 25, 2017

إختتمت “جمعية نهضة لبنان” (LRF) أعمال الموسم الرابع من “برنامج القيادة الشبابية” بدورة تدريبية حول “فن القيادة” بمشاركة مجموعة من الشابات والشبان المنتسبين الى مختلف الأحزاب السياسية اللبنانية.

أشرف على إدارة ورشة العمل رئيس “الشبكة اللبنانية للتنمية” (LDN) أمين نعمه حيث تمحور النقاش حول عناصر القيادة، التغيير الإيجابي، مقومات القائد البارز، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

إستمر البرنامج على مدى ستة أشهر تضمّن خلاله سلسلة من اللقاءات الحوارية لعدد من السياسيين والإختصاصيين والأكاديميين وناشطي المجتمع المدني توزّعت على عدد من المحاور المتفرقة كالآتي: تاريخ لبنان الحديث، الراديكالية والأديان، دور الدساتير، الموازنة العامة، قوانين الإنتخاب، النفط والغاز، بناء المواطنية، الإدارة العامة والفساد، البيئة، حقوق الإنسان، التحليل النقدي، الإدارة المحلية، الحراك المدني والسلطة، التنظيم المدني ومهارات التواصل.

وكان قد شارك في الندوات كل من الوزير السابق زياد بارود، الوزير السابق د. شربل نحاس، الوزير السابق خالد قباني، د. فاديا كيوان (الجامعة اليسوعية)، د. نائلة طبارة (أديان)، د. رياض سعاده (CREAL)، المحامي مالك تقي الدين (خبير في قطاع النفط والغاز)، وسام كنج (وزارة الطاقة)، الصحافي نبيل بو منصف (النهار)، المحامي صلاح حنين (نائب سابق)، د. الان بيفاني (مدير عام وزارة المالية)، د. علي مراد (خبير قانوني)، د. سامي عطالله (المركز اللبناني للدراسات)، سيرج يازجي (مستشار في التنظيم المدني)، موفق حرب (خبير في الشؤون السياسية)، جان بيار قطريب (ناشط في مجال حقوق الإنسان) ود. علي درويش (Greenline) وخبيرة التدريب ربى فارس.

يهدف “برنامج القيادة الشبابية” الى تسليط الضوء على مختلف القضايا الدولية والإقليمية المعاصرة إضافة الى التحديات التي تواجه لبنان على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في مقابل مجموعة الفرص المتوفرة، وذلك من خلال عرض أفضل ممارسات وخبرات المسؤولين الرسميين والإختصاصيين وأصحاب الشان المعنيين بهذه المواضيع غير المتداولة بشكل كاف على مستوى الثقافة السياسية الحالية.

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