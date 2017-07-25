المكتب الاعلامي للسنيورة رد على وهاب
on July 25, 2017
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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي: “ردا على ما تلفظ به السيد وئام وهاب بحقنا وبحق تيار وكتلة المستقبل النيابية البارحة واليوم نكتفي بالرد عليه بقول للامام الشافعي جاء فيه:
يخاطبني السفيه بكل قبح….. فأكره أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة فأزيد حلما…… كعود زاده الإحراق طيبا”
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