قصر البرج العالي Hightower Castle يستحدث “برانش” الأحد on July 24, 2017

بيصور، لبنان، تموز 2017: أعلن قصر البرج العالي Hightower Castle، الموقع الراقي لإقامة المناسبات في بيصور- لبنان، عن إطلاق برانش الأحد لمنح روّاده تجربة رائعة وفريدة من نوعها. وقد تم إفتتاح هذا البرانش يوم الأحد 9 تموز، بحضور أكثر من 200 شخص من ممثلي وسائل الإعلام، والمؤثرين في وسائل الإتصال الاجتماعية، ورؤساء بلديات المناطق المجاورة.

عند وصول الضيوف إلى أبواب القصر، استُقبلوا بالورد الأحمر على طول الطريق المؤدية إلى قاعة الاستقبال حيث استمتعوا بالمشروبات المنعشة في “Lion’s Court” ، في الحديقة الجميلة. وعند خروجهم إلى الفناء، مروّا بجانب نافورة المياه الرائعة، ليتم استقبالهم بموكب موسيقي رافقهم إلى موقع البرانش ما بين أشجار الصنوبر المطلّة على البحر الأبيض المتوسط.



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قدّم برانش قصر برج العالي قائمة طعام تفاعلية تضمّنت العديد من الوجبات الغذائية، حيث تم عرض المقبّلات اللذيذة، والوجبات الرئيسية والحلويات، ومحطّات الطهي الحية، وبوفيه عربي غنيّ، فضلًا عن المشروبات المنعشة والكوكتيلات. كما تمتّع الحضور خلال تناول الطعام بالموسيقى التي عكست الأجواء المنعشة، في الوقت الذي قدّم الساحر العروض والحيل السحرية لإمتاع ضيوف القصر.بعد تناول الطعام، وبينما كان الأطفال يلهون في المنطقة المخصصة لهم، أو يقومون بجمع الفاكهة والخضار من الأراضي الفسيحة التي تحيط بالقصر، أُخذ الضيوف في جولة لاستكشاف القصر الخلّاب وتاريخه الغني. بعد زيارة النفق السري وبرج المراقبة الخارجي الذي لا يزال يحرس بوابات القلعة حتى اليوم، كان للزوار أيضا فرصة لاختبار المناظر البانورامية الخلاّبة لإطلالة القصر. حيث يتميّز القصر بموقعه على قمّة الجبل التي تجعله كاشفا للعديد من المناطق في لبنان، ومدينة بيروت، والساحل اللبناني الجميل، كما يمكن حتى رؤية قبرص من مشارف القصر عندما يكون الطقس صافيًا.وفي إطار التعليق على الحدث قالت السيدة مايا العريضي تايلور، المدير العام لقصر البرج العالي: “قصر البرج العالي هو واحد من مواقع المناسبات الأكثر فخامة في لبنان. اليوم، نحن نطلق برانش الأحد المميّز، ونقدّم لضيوفنا مهربًا من ضوضاء المدينة. هنا، يمكنهم التواصل مع الطبيعة وعيش التجربة الجمالية لهذه القلعة التاريخية، بينما يتمتّعون بالوجبات الفخمة والمناظر الطبيعية الجميلة. هذه الميزات تجعل قصر البرج العالي المكان المثالي للمناسبات والتجّمعات والأنشطة والنزهات العائلية “.بالإضافة إلى كونه موقعًا ساحرًا للمناسبات، وبعد إطلاق برانش الأحد، يخطّط قصر البرج العالي لافتتاح مطعم وفندق البوتيك الخاص به في المستقبل القريب.