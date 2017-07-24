ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » عناصر “حزب الله” سيطروا على منطقة وادي الدم ووادي الدقايق في جرود عرسال

عناصر “حزب الله” سيطروا على منطقة وادي الدم ووادي الدقايق في جرود عرسال

on July 24, 2017

افيد ان عناصر “حزب الله” سيطروا على منطقة وادي الدم ووادي الدقايق في جرود عرسال”.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com