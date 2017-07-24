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» عناصر “حزب الله” سيطروا على منطقة وادي الدم ووادي الدقايق في جرود عرسال
عناصر “حزب الله” سيطروا على منطقة وادي الدم ووادي الدقايق في جرود عرسال
on July 24, 2017
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افيد ان عناصر “حزب الله” سيطروا على منطقة وادي الدم ووادي الدقايق في جرود عرسال”.
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