عشائر وعائلات بعلبك الهرمل: لدعم الجيش في حربه ضد الارهاب on July 24, 2017

ناشد اللقاء التشاوري الوطني لعشائر وعائلات بعلبك الهرمل، في بيان اليوم، الأهالي “الوقوف صفا واحدا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، وترسيخ اواصر المحبة والعيش المشترك بين القرى المجاورة وبلدة عرسال، التي لطالما قاومت ضد الاحتلال الصهيوني وقدمت الشهداء في سبيل الوطن”، داعيا الى “تضافر الجهود والوقوف في وجه الفتن التي يسعى الاعداء لبثها بين اهلنا ومنطقتنا”. وطالب الجميع “بتحمل المسؤولية والتحلي بالحكمة وبذل الجهد للحفاظ على خصوصية المنطقة بعائلاتها وعشائرها”.

وحيا اللقاء الجيش اللبناني والقوى الامنية والمقاومة اللبنانية، معتبرا انهم “العمود الفقري لحماية لبنان من الاخطار التي تحيط به”، داعيا اللبنانيين الى الالتفاف حول جيشهم ودعمه في حربه ضد الارهاب الذي لا دين ولا مذهب له.

واعتبر “ان النازحين السوريين هم ضيوف واخوة في لبنان ويجب عدم التعرض لهم، وعلى النازحين احترام ومراعاة القوانين اللبنانية، وعلى الدولة اللبنانية واجب التعامل مع هذا الملف الذي اصبح عبئا على كاهل اللبنانيين بمسؤولية وجدية والتنسيق مع المعنيين من اجل عودتهم سالمين الى ديارهم”.



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