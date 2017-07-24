حزب الله يرفع صور شهداء الجيش اللبناني في اكبر معاقل جبهة النصرة في جرود عرسال! on July 24, 2017





اشار الإعلام الحربي إلى أن عناصر حزب الله وبعد سيطرتهم على وادي الخيل اكبر معاقل جبهة النصرة في جرود عرسال، قاموا برفع رايات ” تحية المجاهدين الى شهداء المؤسسة العسكرية ” حملت صور الشهداء الذين ذبحهم ارهابييو النصرة ( علي السيد – محمد حمية – علي البزال – عباس مدلج ).

واضاف الإعلام الحربي أن عناصر الحزب رفعوا لافتة مشابهة على مدخل غرفة عمليات النصرة في جرود عرسال والمعروفة ب(غرفة عمر) في مرتفع حقاب الخيل حيث ادار منها ابو مالك التلي عملياته حتى بداية معارك الجرود حيث انسحب منها.

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