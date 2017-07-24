توضيح من النائب قباني: وطنيتي اللبنانية والعربية لا تحتاج إلى شهادة من أحد on July 24, 2017

اوضح النائب ممد قباني ، في بيان اليوم، ” ان موقفي من حزب الله ومن اعتبار الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية الوحيدة في لبنان لحمل السلاح (مع القوى الأمنية ) لم يتغير، وقد عبرت عنه بدقة خلال اليومين الماضيين، في كلام موزون أتحدى أن يعترض على مضمونة أحد.

لكن قناة الجديد أمس وضعت قرب اسمي عبارة ” عضو كتلة الوفاء للمقاومة”.

اعتقدت أن الأمر هو خطأ مادي واتصلت بقسم الأخبار، الذين أجابوني، مع الأسف أنهم وضعوا هذه الجملة للتشويق والاثارة. ويبدو أن الاثارة قد حصلت وأساءت إلي بالنسبة للبعض..



التعليقات

إن وطنيتي اللبنانية والعربية لا تحتاج إلى شهادة من أحد. وأتمنى على وسائل الاعلام الالتزام بالموضوعية والأصول المهنية في هذه الفترة الدقيقة من تاريخنا”.