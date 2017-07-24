المستقبل: نرفض أن يتخذ الآخرون من محاربة الارهاب سبيلا لتجاوز الدولة on July 24, 2017

صدر عن “تيار المستقبل”، البيان الآتي:

“اذا كانت أبواق السفاهة والتحريض والتخوين الموالية لـ”حزب الله”، تعتبر المعارك الدائرة في جرود السلسلة الشرقية، فرصة لاضفاء الشرعية الوطنية على مشاركة الحزب في الحرب السورية، وسائر الحروب التي يشارك فيها في لبنان والخارج، فإننا في “تيار المستقبل” لن نقع في هذه الخطيئة الوطنية، مهما بلغ حجم التهديدات والرسائل المكتوبة والمتلفزة التي تهدد المعترضين على سياسات حزب الله بالقتل والابادة والملاحقة.إن تيار المستقبل الذي يأسف لتلك الدونية في مقاربة الاعتراض السياسي على زج لبنان بالحرب السورية، يؤكد على موقفه المبدئي الذي لا تراجع عنه، ويتمسك باعتبار الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، الاداة الحصرية للدفاع عن لبنان واللبنانيين وحماية الحدود.

أن “موقف تيار المستقبل من التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها وولاءاتها العقائدية، هو موقف قاطع ومحسوم، نرفض ان يكون محل تشكيك أو تساؤل من أي جهة، مهما بلغت مكانتها. فالإرهاب آفة تهدد لبنان والمجتمعات العربية والإسلامية، وعبء كبير على الاستقرار، يجب اقتلاعه من الجذور. لكننا من موقع مسؤوليتنا الوطنية، نرفض أن يتخذ الآخرون من محاربة الارهاب، سبيلا لتجاوز الدولة ومؤسساتها الدستورية ووسيلة لتبرير المشاركة في الحروب الأهلية العربية، او التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وتنظيم الخلايا التي تهدد أمنها وسلامها.



التعليقات

إن تيار المستقبل الذي يحزن لسقوط العديد من الشباب اللبناني في آتون حروب، وظيفتها تقديم الخدمات للمحور الإيراني – السوري، يجدد الدعوة الى الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الشرعية، وتفويت الفرص على المصطادين في المياه العكرة، واللاهثين وراء تمنيات لن تتحقق”.