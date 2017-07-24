الاتحاد العمالي: معركة جرود عرسال لا تقل أهمية عن معركة التحرير on July 24, 2017

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة البيان الآتي:

“تتوجه هيئة المكتب باسم عمال لبنان وجميع الوطنيين الشرفاء بأسمى آيات التقدير لرجال المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة اقتلاع الإرهاب في جرود عرسال والمناطق المتبقية تحت سيطرة عصاباته التكفيرية بالتنسيق والتكامل مع أبطال الجيش اللبناني الساهر دائما على حدود وأفق الوطن والمواطنين”.

ورأت الهيئة “أن هذه المعركة لا تقل أهمية عن معركة التحرير التي خاضتها وتخوضها المقاومة ضد الكيان الصهيوني وعدوانه الدائم على الأراضي اللبنانية. وفي هذه المناسبة، دعت الهيئة جميع اللبنانيين إلى “الوقوف إجلالا أمام أرواح شهداء المقاومة والجيش اللبناني والدعوة لجرحاهم بالشفاء العاجل وإعلان التضامن مع عائلاتهم وذويهم”. كما دعت “الشعب اللبناني بكامل أطيافه للالتفاف حول جيشهم ومقاومتهم الباسلة حتى دحر جميع أنواع الإرهاب ومنظماته التكفيرية وتحرير أرض لبنان من الاحتلال الإسرائيلي البغيض”.



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