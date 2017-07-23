مستشار ترامب: مطلوب من لبنان نزع سلاح الميليشيات! on July 23, 2017

مصادر قريبة من حزب الله قللت من ارتباط توقيت معركة عرسال بالتزامن مع زيارة الرئيس سعد الحريري الى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب وقالت: ان توقيت معركة عرسال محدد منذ كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل عشرة ايام، وبالتالي فان هذا التوقيت لا علاقة له بأي زيارات خارجية علما ان زيارة سعد الحريري الى واشنطن معروفة ومقترحة منذ شهر على الاقل.

والى الرئيس ترامب ستكون للرئيس الحريري لقاءات مع عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية وعلى رئيس مجلس النواء واعضاء في الكونغرس اضافة الى كبار المسؤولين في البنك الدولي ويرافقه وزير الخارجية جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير المخابرات في الجيش العميد انطوان منصور.

مستشار الرئيس الاميركي للشؤون الخارجية ومكافحة الارهاب اللبناني الاصل وليد فارس اعتبر ان اي خطوة اميركية ايجابية تجاه لبنان مرتبطة بتنفيذ الحكومة اللبنانية للقرارات الدولية وفي طليعتها نزع سلاح الميليشيات وقال لـ«النهار» البيروتية

لا يخفى على احد في واشنطن ان الدولة اللبنانية تحت تأثير حزب الله وحلفائه الايرانيين وحلفاء النظام السوري وشدد على انه لا مساعدات مالية او عسكرية للبنان يستفيد منها حزب الله ولفت الى ان الضغط الاميركي على حزب الله هو ضغط مباشر وامام الحكومة اللبنانية خيار من اثنين اما ان تشارك في هذا الضغط وتتحمل المسؤولية واما لا تشارك فيه وايضا تتحمل المسؤولية خصوصا ان العقوبات المالية تتطور وتتشعب.

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