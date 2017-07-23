وقفة احتجاجية للكتائب قرب مجلس النواب رفضا للضرائب وتداعياتها on July 23, 2017

نفذ حزب “الكتائب”، وقفة احتجاجية حاشدة قرب مجلس النواب لجهة مبنى بلدية بيروت، رفضا لاي ضرائب مباشرة وغير مباشرة تطال الطبقات الفقيرة والوسطى.

وانطلقت التظاهرة من أمام مبنى بلدية بيروت ثم سار المشاركون الى شارع المصارف حيث مدخل مجلس النواب وهتفوا مطالبين بعدم فرض الضرائب على الفقراء، ودعوا أعضاء المجلس الى عدم تغطية السرقة والسارقين وكرروا تأكيدهم على عدم دفع الضرائب والفواتير الجديدة، ثم اتجه المتظاهرون الى رياض الصلح حيث توقفوا لفترة وجيزة أمام مجلس النواب من جهة رياض الصلح وهتفوا بوقف الضرائب والهدر والسرقة.

بعد ذلك أكملت المسيرة طريقها الى ساحة الشهداء وصولا الى أمام مبنى بلدية بيروت.

وجدد نائب الامين العام لحزب الكتائب باتريك ريشا التأكيد “ان المطلب الاساسي اليوم هو مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون برد القانون الى مجلس النواب وان يكون مرفقا بدراسة اقتصادية، وفي حال لم يتحقق هذا الامر فسنضغط على النواب الذين اعربوا عن استعدادهم للتوقيع على الطعن وهذا الامر سيكون بمثابة اختبار للجميع”.

وأكد عضو المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر “ان حزب الكتائب يمارس قناعاته”، مشيرا الى “ان هذه المعركة التي يخوضها هي نيابة عن كل الشعب اللبناني لان 45% من الضرائب تطال الطبقة الوسطى والفقراء”، معلنا “ان الاقساط المدرسية ستزيد الف دولار عن كل تلميذ”.

وتابع: “السلطة اعتبرت ان الشعب بات مخدرا ولن يقوم بشيء، لكن الندم لن ينفع لذلك يجب ان ننتفض بوجه هذه المافيا التي بامكانها ايجاد حلول اخرى لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون فرض الضرائب”.

واضاف: “رئيس الجمهورية يملك اكبر تكتل نيابي وبالاضافة الى حلفائه لذلك يمكنه ان يأخذ قرارا ويرد القانون والا فسنكمل المعركة ولن نتوقف، وهي معركة تخليص البلد من المافيا الحاكمة”.

من ناحيته تحدث رئيس منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار سيمون درغام فقال: “مشاركتنا اليوم هدفها الضغط على النواب لاعادة درس القانون، فالضرائب تطال جيوب الناس ونحن لن نتوقف عن الضغط قبل ان نصل الى حل”.

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